Олимпийская чемпионка лыжница Диггинс завершит карьеру в 2026 году

Последним турниром для американки станет финальный этап Кубка мира сезона-2025/26 в американском Лейк-Плэсиде.

Источник: AP 2024

ТАСС, 1 октября. Олимпийская чемпионка 2018 года американская лыжница Джессика Диггинс завершит карьеру после финального этапа Кубка мира сезона-2025/26 в американском Лейк-Плэсиде. Об этом в подкасте Nouvelle Trace Podcast сообщил ассистент рейс-директора Кубка мира Симон Каприни.

«Этап в США, в Лейк-Плэсиде, станет финалом не только сезона Кубка мира, но и концом карьеры Джесси Диггинс. Это будет приятно для нее — завершить карьеру при своей публике», — сказал Каприни.

Диггинс 24 года, на Играх 2018 года в Пхёнчхане она завоевала золото в командном спринте. На Олимпиаде 2022 года в Пекине американка выиграла серебро на дистанции 30 км и бронзу в личном спринте. Также она является двукратной победительницей чемпионатов мира.