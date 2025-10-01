Олимпийская чемпионка лыжница Диггинс завершит карьеру в 2026 году

Диггинс 24 года, на Играх 2018 года в Пхёнчхане она завоевала золото в командном спринте. На Олимпиаде 2022 года в Пекине американка выиграла серебро на дистанции 30 км и бронзу в личном спринте. Также она является двукратной победительницей чемпионатов мира.