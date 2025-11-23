Ричмонд
Пеклецова выиграла разделку свободным стилем на турнире в Кировске

Пеклецова выиграла гонки с раздельным стартом свободным стилем в Кировске.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом свободным стилем на всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка», которые проходят в Кировске.

Пеклецова преодолела дистанцию 10 км за 26 минут 30,2 секунды. Второй стала Арина Кусургашева (+28,1 секунды). Третье место заняла Евгения Крупицкая (+32). Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова заняла четвертое место, отстав от победительницы на 45 секунд.

Соревнования в Кировске завершатся в воскресенье мужской гонкой свободным стилем на 15 км.