Пеклецова выиграла разделку свободным стилем на турнире в Кировске

Пеклецова преодолела дистанцию 10 км за 26 минут 30,2 секунды. Второй стала Арина Кусургашева (+28,1 секунды). Третье место заняла Евгения Крупицкая (+32). Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова заняла четвертое место, отстав от победительницы на 45 секунд.