«Пришел отказ без объяснения причин». Ардашев — о заявке на нейтральный статус и победе в Чусовом

— Две тысячи франков, да. Но в Чусовом я отбил эти затраты. Вообще, дело даже не в деньгах, не нужно об этом думать. Это был шанс, и ты должен хвататься за малейшую возможность, чтобы попасть на Кубок мира. Даже не думать о деньгах.