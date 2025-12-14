«Пришел отказ без объяснения причин». Ардашев — о заявке на нейтральный статус и победе в Чусовом

Сергей Ардашев выиграл мини-тур на этапе Кубка России в Чусовом, взяв золото в классической разделке на 15 км в четверг, а затем победив в финале конькового спринта в субботу. По итогам двух гонок он получил перед финальным пасьютом преимущество в 57 секунд над Александром Большуновым.
На финише Ардашев также был первым, хотя Большунов сократил отставание до 35 секунд. При этом по чистому времени прохождения дистанции Сергей не попал в число лидеров — быстрее всех дистанцию преодолел Павел Соловьев, стартовавший на две минуты позже Ардашева и сокративший отставание до минуты и 10 секунд. После завершения мини-тура Сергей дал интервью «СЭ».
Кубок России. 3-й этап, Чусовой. Мужчины
Гонка преследования, 15 км, свободный стиль
- Сергей Ардашев — 36 минуты 11,6 секунды
- Александр Большунов — отставание 35,2
- Артем Мальцев — +1.09,6.
Когда следующий раз? Через год, два, три, четыре…
— У тебя было почти минутное преимущество над Большуновым. Можно сказать, что гонка прошла под твоим контролем?
— Да. Получилась своего рода разделка, все бежали по одному. Давали информацию только по идущим сзади. Конечно, хотелось хорошо выступить по чистому времени. Но в какой-то момент я понял, что слишком много проигрываю, и решил просто доехать дистанцию.
— Сейчас как раз объявили лучшее чистое время, и ты не в числе лидеров.
— Нельзя сказать, что я докатил — все равно работал. Возможно, лыжи были чуть похуже.
— Ты выступал в Чусовом на фторовых смазках, а наши спортсмены бежали в Давосе без них. Как думаешь, сможем мы побеждать без фтора, когда вернемся на международный уровень?
— Ко всему нужно привыкать, требуется время. Немного побегать, потренироваться — и мы все научимся выступать без фтора, выйдем на свой уровень.
— У тебя есть лыжи, готовые к этому, чистые?
— Готовых лыж нет, потому что мы все-таки бегаем пока на фторе, но я повторюсь: нужно время. Это произойдет не так быстро.
— Ты публиковал в соцсетях новость об отказе в нейтральном статусе.
— Да, пришел отказ.
— Без объяснения причин?
— Можно сказать, без объяснения причин. Просто по каким-то критериям, видимо, не прохожу.
— Ты не думал попросить объяснений?
— Я уже задал вопрос. Ответа не было.
— Ты написал ремарку: «В следующий раз…» Понимаешь, когда этот «следующий раз» может наступить?
— Я многоточие поставил. Ну, через год, два, три, четыре.
— Может быть, все-таки, если ответят, попробовать еще раз к началу следующего сезона?
— Нет, конечно, будем пробовать, будем думать, что делать. Обидно, что не получилось отобраться, но это жизнь.
Нужно как-то беречь себя
— Помимо обиды, есть еще финансовый момент за проверку анкеты.
— Две тысячи франков, да. Но в Чусовом я отбил эти затраты. Вообще, дело даже не в деньгах, не нужно об этом думать. Это был шанс, и ты должен хвататься за малейшую возможность, чтобы попасть на Кубок мира. Даже не думать о деньгах.
— Но сейчас, когда этот шанс пока упущен, ты будешь следить за международными стартами? За «Тур де Ски», Олимпиадой?
— Мне всегда, в принципе, интересно, как бегают на лыжах, как выступают мои соперники, какие показывают скорости. Все-таки, если я занимаюсь лыжными гонками, было бы странно не следить за этим.
— Обиды, из-за которой пропадает интерес, нет?
— Нет, вообще нисколько.
— Когда из Чусового и куда?
— Сейчас еще схожу на вторую тренировку, переночую и потом — в дорогу. Дальше Кубок России в Ижевске. Затем — Кирово-Чепецк.
— Этап в Кирово-Чепецке какое-то время был помечен как отмененный.
— Нет, его не отменяли. Там просто были отменены какие-то гонки, но не сам этап. Он состоится, как и планировалось в начале зимы.
— Твой коллега Сергей Волков сказал, что на фоне усталости многие начали заболевать. Как у тебя со здоровьем?
— Пока все в порядке. Действительно, очень много спортсменов болеет, поэтому нужно как-то беречь себя. Люди подустали, плюс дороги тяжелые. Потому что путь между этапами у нас — это не два-три часа на машине, а заметно больше. До Ижевска шесть часов. Затем до Кирово-Чепецка тоже часов пять или шесть.
Автор: Сергей Лисин