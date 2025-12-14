Бородавко: 25-е место Коростелёва — не тот результат, которого мы ждали

Россиянин занял 25-е место, показав время 24.01,0, отстав на 1.20,3 от победителя гонки норвежца Эйнара Хедегарта.
«25-е место — это совсем не тот результат, которого мы ждали. Но не надо драматизировать текущую ситуацию. Есть большое количество объективных причин таких выступлений. Должно пройти время, чтобы россияне подготовились. У Коростелёва на “Тур де Ски” будут видны более объективные результаты», — сказал Бородавко Metaratings.ru.
Третий этап Кубка мира-2025/26 в Давосе стартовал 12 декабря и завершится 14 декабря женской индивидуальной гонкой на 10 км свободным стилем.