Бородавко: 25-е место Коростелёва — не тот результат, которого мы ждали

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о результате Савелия Коростелёва в гонке с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем в Давосе (Швейцария).

Источник: РИА "Новости"

Россиянин занял 25-е место, показав время 24.01,0, отстав на 1.20,3 от победителя гонки норвежца Эйнара Хедегарта.

«25-е место — это совсем не тот результат, которого мы ждали. Но не надо драматизировать текущую ситуацию. Есть большое количество объективных причин таких выступлений. Должно пройти время, чтобы россияне подготовились. У Коростелёва на “Тур де Ски” будут видны более объективные результаты», — сказал Бородавко Metaratings.ru.

Третий этап Кубка мира-2025/26 в Давосе стартовал 12 декабря и завершится 14 декабря женской индивидуальной гонкой на 10 км свободным стилем.