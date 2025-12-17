Восемь ски-альпинистов РФ получили лицензии для участия в зарубежных стартах

Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Обладателями международных лицензий «элита» являются Александр Антонов, Андрей Федоров, отобравшийся на Олимпиаду Никита Филиппов, Ирина Рачинская, Даниил Слушкин, Ирина Умницына, Павел Якимов и Дарья Зинченко. Кроме восьми россиян, дающими право выступать на этапах Кубка мира элитными лицензиями в сезоне-2025/26 также владеют 235 иностранных спортсменов.
Ближайший этап Кубка мира по ски-альпинизму пройдет с 15 по 16 января в Куршевеле (Франция).