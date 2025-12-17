Ричмонд
Восемь ски-альпинистов РФ получили лицензии для участия в зарубежных стартах

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Восемь российских ски-альпинистов по состоянию на середину декабря получили от Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) лицензии, которые дают право наряду с другими спортсменами принимать участие в турнирах под эгидой ISMF.

Источник: Getty Images

Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Обладателями международных лицензий «элита» являются Александр Антонов, Андрей Федоров, отобравшийся на Олимпиаду Никита Филиппов, Ирина Рачинская, Даниил Слушкин, Ирина Умницына, Павел Якимов и Дарья Зинченко. Кроме восьми россиян, дающими право выступать на этапах Кубка мира элитными лицензиями в сезоне-2025/26 также владеют 235 иностранных спортсменов.

Ближайший этап Кубка мира по ски-альпинизму пройдет с 15 по 16 января в Куршевеле (Франция).

Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
