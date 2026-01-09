Ричмонд
Юрий Бородавко: «Основная задача Коростелева и Непряевой — выход на пик формы к Олимпиаде»

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко рассказал, что Александр Большунов готовится к этапу Кубка России в Казани, который пройдет с 15 по 18 января.

Источник: Sports

«О состоянии Александра лучше уточнить у него. Будет неправильно рассказывать о его самочувствии, это внутренняя кухня. Он готовится выступить в Казани, полноценно тренируется, без ограничений», — сказал Бородавко.

Также он ответил на вопрос задачах Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой.

«Основная задача — выход на пик формы к Олимпиаде. Егор Сорин работает со спортсменами, ведет всю подготовку, я не могу говорить за него о подготовке. Это внутренняя кухня. Скоро он снова отправится с ними в Европу, будет работать до Олимпиады по плану работы и стратегии подготовки», — добавил тренер.