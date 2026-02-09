Ричмонд
В оргкомитете Олимпиады выясняют проблему с поврежденными медалями

Ранее ряд спортсменов в соцсетях пожаловались на качество медалей.

Источник: Getty Images

МИЛАН, 9 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо уделяет особенное внимание проблеме с поломкой медалей спортсменов. Об этом журналистам заявил главный операционный директор оргкомитета Игр Андреа Франчези.

Ранее ряд спортсменов в соцсетях пожаловались на качество медалей — у наград отрывалась лента. По этой причине медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон разбилась и потерялась в снегу.

«Мы знаем об этой ситуации. Вы видели сами фотографии. Мы стараемся понять, в чем проблема, и уделим особое внимание этой проблеме. Чрезвычайно важно, чтобы все было отлично во время вручения медалей. Это один из самых главных моментов, мы работаем над этим», — сказал Франчези.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.