В оргкомитете Олимпиады выясняют проблему с поврежденными медалями

МИЛАН, 9 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо уделяет особенное внимание проблеме с поломкой медалей спортсменов. Об этом журналистам заявил главный операционный директор оргкомитета Игр Андреа Франчези.
Ранее ряд спортсменов в соцсетях пожаловались на качество медалей — у наград отрывалась лента. По этой причине медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон разбилась и потерялась в снегу.
«Мы знаем об этой ситуации. Вы видели сами фотографии. Мы стараемся понять, в чем проблема, и уделим особое внимание этой проблеме. Чрезвычайно важно, чтобы все было отлично во время вручения медалей. Это один из самых главных моментов, мы работаем над этим», — сказал Франчези.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.