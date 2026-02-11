Норвежские лыжницы «недохимичили» на Олимпиаде, заявил Васильев

«Мы знаем, что значительная часть лыжников и биатлонистов прикрываются терапевтическими справками. Не секрет, что, используя допинг, они и доминируют. Это не новость. Что касается женщин, видимо, что-то недохимичили. Шведки вчера выиграли весь спринт. Каких-то препаратов не разрешили привезти в Италию. Как известно, в Италии за допинг в тюрьму сажают. У них очень жесткое законодательство. Видимо, испугались, что-то не привезли. Соответствующие результаты», — сказал Васильев.