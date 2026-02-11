Ричмонд
Норвежские лыжницы «недохимичили» на Олимпиаде, заявил Васильев

Васильев: норвежские лыжницы «недохимичили» на Олимпиаде, поэтому не выигрывают.

Источник: Спорт РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сказал РИА Новости, что норвежские лыжницы «недохимичили» на Олимпиаде в Италии, поэтому и не доминируют во время гонок.

Во вторник норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт классическим стилем на Олимпиаде в Италии и стал семикратным чемпионом Игр. Вторым стал американец Бен Огден, третьим — норвежец Оскар Вике. У женщин в спринте весь пьедестал заняли шведки. Победу одержала Линн Сван. Второй стала ее соотечественница Йонна Сундлинг, бронзу завоевала шведка Майя Дальквист.

«Мы знаем, что значительная часть лыжников и биатлонистов прикрываются терапевтическими справками. Не секрет, что, используя допинг, они и доминируют. Это не новость. Что касается женщин, видимо, что-то недохимичили. Шведки вчера выиграли весь спринт. Каких-то препаратов не разрешили привезти в Италию. Как известно, в Италии за допинг в тюрьму сажают. У них очень жесткое законодательство. Видимо, испугались, что-то не привезли. Соответствующие результаты», — сказал Васильев.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях участвуют 13 россиян.