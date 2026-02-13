Петухов считает, что лыжнику Коростелеву было тяжело из-за теплой погоды

«Раздельная гонка сегодня могла принести медаль, но мы все смотрели этапы Кубка мира до этого. На мой взгляд, Савелий лучше выступал в классических гонках, разделках, поэтому надеяться на коньковую гонку можно было при стечении всех обстоятельств — смазка, настрой, погода и так далее. Перед стартом у Савелия был хороший боевой настрой, он был спокоен, но в гонке на первом отрезке я понял, что ему тяжеловато. Была на лице гримаса, он шагал не совсем легкими движениями. Это может говорить о том, что сегодня погода очень теплая — плюс 8 градусов, плюс, несмотря на то что там селитру сыпят, трасса разбивается, и чем дальше спортсмен стартует, тем больше», — сказал Петухов.