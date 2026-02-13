Петухов считает, что лыжнику Коростелеву было тяжело из-за теплой погоды

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российскому лыжнику Савелию Коростелеву было тяжело во время гонки с раздельного старта на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх в Италии. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов.
Гонка проходила в солнечную погоду, что сделало трассу более вязкой. Коростелев, стартовавший 70-м, в итоге занял 15-е место. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, вышедший на старт 44-м. Второе место занял француз Матис Делож, третье — представитель Норвегии Эйнар Хедегарт.
«Раздельная гонка сегодня могла принести медаль, но мы все смотрели этапы Кубка мира до этого. На мой взгляд, Савелий лучше выступал в классических гонках, разделках, поэтому надеяться на коньковую гонку можно было при стечении всех обстоятельств — смазка, настрой, погода и так далее. Перед стартом у Савелия был хороший боевой настрой, он был спокоен, но в гонке на первом отрезке я понял, что ему тяжеловато. Была на лице гримаса, он шагал не совсем легкими движениями. Это может говорить о том, что сегодня погода очень теплая — плюс 8 градусов, плюс, несмотря на то что там селитру сыпят, трасса разбивается, и чем дальше спортсмен стартует, тем больше», — сказал Петухов.
«Хотя группа лидеров не с таким большим интервалом была — Клебо 44-м стартовал, Савелий — 70-м. 26 спортсменов с разницей в 13 минут стартовали — это достаточное время, за которое может потеплеть, хотя и не критичное. Савелий просто покрупнее, чем Клебо, Хедегарт и француз», — добавил собеседник агентства.
Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Заключительной гонкой для Коростелева на Играх-2026 станет марафон на 50 км классическим стилем, который пройдет 21 февраля.