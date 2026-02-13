Коростелев заявил, что Делож «заткнул рот» критикам после скиатлона

«Мы все хорошо общаемся, — сказал Коростелев о поздравлениях медалистам. — Сегодня был сильно удивлен и одновременно рад за Деложа. Он точно заткнул рот всем, кто говорил, что он несправедливо заехал вторым. Я так не считаю. У него два вторых места на Олимпиаде».