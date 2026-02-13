Ричмонд
Коростелев заявил, что Делож «заткнул рот» критикам после скиатлона

Французский лыжник в пятницу завоевал свою вторую медаль на этой Олимпиаде.

Источник: РИА "Новости"

ТЕЗЕРО /Италия/, 13 февраля. Французский лыжник Матис Делож «заткнул рот» критикам после среза трассы в скиатлоне на Олимпиаде. Об этом Коростелев, поздравивший француза с завоеванием медали в раздельной гонке, заявил ТАСС.

В скиатлоне, который прошел 8 февраля, Делож избежал дисквалификации, несмотря на срез трассы. Француз остался вторым, Коростелев — четвертым. Протест российской стороны был отклонен.

«Мы все хорошо общаемся, — сказал Коростелев о поздравлениях медалистам. — Сегодня был сильно удивлен и одновременно рад за Деложа. Он точно заткнул рот всем, кто говорил, что он несправедливо заехал вторым. Я так не считаю. У него два вторых места на Олимпиаде».

«У меня с ним никаких проблем не было, я сразу сказал, что приму любое решение жюри», — добавил российский лыжник.