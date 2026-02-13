Клебо: норвежские лыжники хотят отыграться за поражения на Олимпиаде в Пекине

ТЕЗЕРО /Италия/, 13 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии по лыжным гонкам хочет отыграться за поражения на Олимпиаде в Пекине. Об этом журналистам рассказал восьмикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.
В пятницу Клебо стал победителем гонки с раздельного старта свободным стилем на 10 км на Олимпийских играх в Италии.
«Я много не думаю о том, что могу выиграть все гонки. Некоторые гонки будут очень важными. Здесь много сильных наций, но норвежская команда хочет взять реванш за то, что было в Пекине. В среду будет командный спринт, но мы все знаем, что бывает в спринтах. Я думаю, что выиграть все гонки возможно, так что посмотрим, где мы окажемся в конце», — сказал Клебо.
На Олимпиаде в Пекине, которая прошла в 2022 году, норвежцы завоевали две золотые медали. Они уступили только россиянам, которые выиграли три золотые медали. Также российская команда опередила норвежскую в эстафетной гонке. На Олимпиаде в Италии сборная России не может участвовать в эстафетах, поскольку представителям страны разрешено участвовать только в индивидуальных дисциплинах. На нынешних Играх выступают только два российских лыжника — Савелий Коростелев и Дарья Непряева.