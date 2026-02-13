Девушка норвежского фристайлиста впечатлила зрителей больше, чем его трюки на ОИ: фото красотки

Для норвежских болельщиков Тоне — хорошо знакомое лицо: она не только возлюбленная чемпиона, но и известная телеведущая. А вот для мировой публики она стала настоящим открытием этих Игр, ведь на предыдущей Олимпиаде её не было рядом с Руудом.
Впечатлённые зрители разыскали Тоне в социальных сетях и буквально осыпали её комплиментами: «Королева!», «Я бы тоже летел с горы с большой скоростью, если бы внизу меня ждала такая…», «Фантастически пгорячая штучка!».
Сама Тоне, разумеется, не ответила на восторженные комментарии, но можно не сомневаться: благодаря ей следующий старт Рууда в биг-эйре привлечёт немало новых наблюдателей.