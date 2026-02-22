Журова: «Клебо побеждал бы на Олимпиаде даже при Большунове. Возможно, не все шесть медалей были бы золотыми»

29-летний спортсмен стал 11-кратным олимпийским чемпионом. Трехкратный олимпийский чемпион из России Александр Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен до Олимпиады.
"В истории никто не будет смотреть, кто был или не был на соревнованиях, когда Клебо выигрывал олимпийские медали. Несмотря на отсутствие россиян, Клебо все равно будет величайшим победителем зимних Олимпиад. Я лично как спортсмен всегда восхищаюсь такими результатами и рекордами. Рекорд Клебо и его 11 золотых медалей вызывают у меня восхищение и уважение. Он сделал для этого очень много.
Лыжные гонки — сложнейший вид спорта. Люди во многом себе отказывают, чтобы выиграть столько, сколько выиграл Клебо. К тому же он показал, что он универсальный лыжник — выиграл все гонки на Олимпиаде, и спринт, и длинные дистанции.
Клебо — уникальный спортсмен, такие, как он, рождаются не часто. Таких, как Клебо, Бьорндален, Фелпс, в принципе тяжело обыграть. Понятно, что Саша Большунов мог составить Клебо определенную конкуренцию на этих Олимпийских играх. Возможно, Клебо выиграл бы не все шесть золотых медалей. Но норвежец все равно побеждал бы, даже если бы Большунов был рядом, и это не уменьшило бы общее количество его медалей разного достоинства«, — приводит слова Журовой “ВсеПроСпорт”.