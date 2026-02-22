Российские лыжники впервые не завоевали медалей на Олимпиаде

ТЕЗЕРО /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники впервые в истории остались без медалей на Олимпийских играх.
В первый раз отечественные лыжники соревновались на Олимпийских играх в 1956 году как раз в Кортина-д’Ампеццо, тогда спортсмены сборной СССР заняли первое место в лыжном медальном зачете, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. С тех пор они неизменно завоевывали олимпийские награды.
На Играх в 2022 году спортсмены из России заняли второе место в медальном зачете лыжников, завоевав 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Победу одержала команда Норвегии (5 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовые медали).
Возможность поучаствовать в нынешней Олимпиаде россияне получили буквально в последней момент благодаря решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) дала допуск только двоим российским лыжникам, выступившим в Италии в нейтральном статусе: Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Лучшим результатом Коростелева стало четвертое место в скиатлоне, лучший результат Непряевой — 17-е место в скиатлоне. В марафоне россиянка финишировала 11-й, но ее результат аннулировали из-за ошибки при смене лыж.
При этом специалисты отмечали, что выбор Непряевой и Коростелева вызывает вопросы к критериям, которыми руководствовались международные спортивные чиновники. По словам чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Завьялова, FIS допустил спортсменов, у которых отмечается нехватка опыта международных соревнований. «В нашем виде спорта ничто не дает такого опыта, как чемпионаты Европы, этапы Кубка мира, на которые ни Савелия Коростелева, ни Дарью Непряеву, попавших на Олимпиаду в нейтральном статусе, не допустили. Есть стойкое ощущение, что это не только политика, но и откровенное издевательство», — говорил он в беседе с корреспондентом ТАСС.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершатся 22 февраля, всего на ней выступило 13 спортсменов в нейтральном статусе.
На Играх в 2022 году в составе российской команды было 212 спортсменов, на Олимпиаде в 2018 году — 169.