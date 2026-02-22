Российские лыжники впервые не завоевали медалей на Олимпиаде

При этом специалисты отмечали, что выбор Непряевой и Коростелева вызывает вопросы к критериям, которыми руководствовались международные спортивные чиновники. По словам чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Завьялова, FIS допустил спортсменов, у которых отмечается нехватка опыта международных соревнований. «В нашем виде спорта ничто не дает такого опыта, как чемпионаты Европы, этапы Кубка мира, на которые ни Савелия Коростелева, ни Дарью Непряеву, попавших на Олимпиаду в нейтральном статусе, не допустили. Есть стойкое ощущение, что это не только политика, но и откровенное издевательство», — говорил он в беседе с корреспондентом ТАСС.