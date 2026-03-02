Команда Большунова выиграла медиаэстафету на чемпионате России

Чемпионат России по лыжным гонкам стартовал в Южно-Сахалинске 24 февраля и продлится до 8 марта. В программе соревнований — спринт, гонки с раздельным стартом, скиатлон и эстафеты. 25 февраля Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем. Он преодолел дистанцию 10 километров за 23 минуты 59,9 секунды. Также команда «Татарстан-1», в состав которой входил Большунов, выиграла смешанную эстафету 4 по 5 километров.