Вяльбе оценила выступление российских лыжников на ОИ: «Не хочу обидеть Непряеву с Коростелевым, но я честно скажу»

«Не хочу обидеть Дашу с Савелием, я честно скажу, не верила, что у нас будут медали. Очень сложно, достаточно маленький период, чтобы даже к этому снегу привыкнуть. Все-таки у ребят не было совместной конкуренции со спортсменами, у мужиков это норвежцы, у женщин шведки и так далее. Объективности ради, Даша не была лидером в нашей сборной команде в этом году», — приводит слова Вяльбе информационная служба «Вести».
Непряева и Коростелев стали единственными российскими лыжниками, допущенными на Игры-2026. Лучшим результатом Савелия стало 4-е место в скиатлоне 10+10 км, также он занял 5-е место в 50-километровом марафоне. Дарья самое высокое место заняла в скиатлоне, финишировав на 17-й строчке. В марафоне лыжница показала 11-й результат, но впоследствии была дисквалифицирована, так как во время смены лыж перепутала боксы и надела чужой инвентарь.