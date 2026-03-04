Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вяльбе оценила выступление российских лыжников на ОИ: «Не хочу обидеть Непряеву с Коростелевым, но я честно скажу»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что не верила в успешное выступление Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на Олимпиаде в Италии.

Источник: РИА "Новости"

«Не хочу обидеть Дашу с Савелием, я честно скажу, не верила, что у нас будут медали. Очень сложно, достаточно маленький период, чтобы даже к этому снегу привыкнуть. Все-таки у ребят не было совместной конкуренции со спортсменами, у мужиков это норвежцы, у женщин шведки и так далее. Объективности ради, Даша не была лидером в нашей сборной команде в этом году», — приводит слова Вяльбе информационная служба «Вести».

Непряева и Коростелев стали единственными российскими лыжниками, допущенными на Игры-2026. Лучшим результатом Савелия стало 4-е место в скиатлоне 10+10 км, также он занял 5-е место в 50-километровом марафоне. Дарья самое высокое место заняла в скиатлоне, финишировав на 17-й строчке. В марафоне лыжница показала 11-й результат, но впоследствии была дисквалифицирована, так как во время смены лыж перепутала боксы и надела чужой инвентарь.