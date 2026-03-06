Ричмонд
Лыжник Денисов рассказал, как FIS убедила его получить нейтральный статус

Спортсмен признался, что изначально не планировал подавать документы, но напоминания FIS заставили его передумать. При этом воспользоваться статусом в нынешнем сезоне он не смог из-за проблем с визой.

Источник: ТАСС

Российский лыжник Никита Денисов рассказал «Спорт-Экспрессу», что Международная федерация лыжного спорта (FIS) дважды связывалась с ним для завершения процедуры получения нейтрального статуса (AIN).

По его словам, после одной из неудачных гонок он был разочарован и решил не отправлять анкету в FIS. Однако через месяц ему неожиданно пришло оттуда письмо.

«Из FIS мне сами через месяц написали, что у вас висит анкета — вы бы не хотели ее заполнить? И сказали: если вы не заполните ее в течение трех дней, то мы будем считать, что вы не заинтересованы. Тут я уже подумал, что раз пишут, надо попробовать», — рассказал лыжник.

Позже федерация вновь вышла на связь — на этот раз из-за неоплаченного взноса. «Они прислали мне чек, когда уже были новогодние праздники, я никак не мог его оплатить. Они мне опять написали — у вас там чек висит, не хотите оплатить? То есть они меня, можно сказать, два раза сами убедили», — заявил Денисов.

Несмотря на полученное право выступать на международных стартах, Денисов не смог им воспользоваться в этом сезоне: оформить визу в США, где проходили этапы Кубка мира, по словам спортсмена, оказалось невозможно.

Сейчас он готовится к финалу Кубка России в Кировске. При этом лыжник уверен, что статус AIN сохранится и на следующий сезон. Денисов намерен бороться за место в сборной.

Помимо Денисова, нейтральный статус от FIS получили Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Коростелев накануне стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в Норвегии, а на Олимпийских играх в Италии занял четвертое место в скиатлоне.

Денисов — многократный победитель гонок на первенстве России в 2021—2022 годах. На чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске команда Ленинградской области вместе с Денисовым заняла пятое место в мужской эстафете 4×7,5 км.