Вяльбе заявила о риске раскола в сборной из-за попавших на Игры лыжников

На Олимпиаде выступали Савелий Коростелев и Дарья Непряева. «Ребята не виноваты, что выбрали именно их», — подчеркнула она, призвав поддерживать спортсменов.

Источник: ТАСС

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что боится разделения в команде после того, как Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус и выступили на Олимпиаде.

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным отстранение россиян от стартов под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Право выступить на международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Непряева и Никита Денисов. Первые двое смогли поехать на Олимпиаду.

После возвращения с Игр Непряева заявила, что чувствует недостаток поддержки на родине и знает о мнении тех, кто считает ее участие незаслуженным. В беседе с «РИА Новости» Вяльбе, комментируя эти слова, посоветовала спортсменке не читать комментарии в соцсетях. «Не мы выбирали участников Олимпиады — их выбрали за нас. Поэтому мы должны уважать Дарью и поддерживать ее», — отметила она.

По словам главы ФЛГР, во время Игр она писала и Коростелеву, и Непряевой, что гордится ими. Отвечая на вопрос о возможном расколе в команде, она сказала: «Есть такие опасения. Наверное, это неизбежно. Надеюсь, мы сможем выправить ситуацию. Ребята ни в чем не виноваты, что выбрали именно их».

На прошедшей Олимпиаде в Милане Коростелев занял четвертое место в скиатлоне и пятое в марафоне, а Непряева была дисквалифицирована в гонке на 50 км после того, как по ошибке взяла чужие лыжи. Накануне Коростелев завоевал серебро на молодежном чемпионате мира в Норвегии.