Вяльбе заявила о риске раскола в сборной из-за попавших на Игры лыжников

По словам главы ФЛГР, во время Игр она писала и Коростелеву, и Непряевой, что гордится ими. Отвечая на вопрос о возможном расколе в команде, она сказала: «Есть такие опасения. Наверное, это неизбежно. Надеюсь, мы сможем выправить ситуацию. Ребята ни в чем не виноваты, что выбрали именно их».