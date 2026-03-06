Волков: «Большунов — гениальный лыжник, но говорить — не его сильная сторона»

«Это очень грустно. Большунов — гениальный лыжник, один из лучших в мире. Но говорить — не его сильная сторона. Так нельзя высказываться. Нужно быть дипломатичнее и уважительнее — и к иностранцам, и к соотечественникам. Накопилось — это его проблемы, он должен с ними справляться.



Кого-то он этим притягивает? Меня не притягивает. Я преклоняюсь перед его достижениями, но спортивные успехи не делают тебя другим человеком. Может, даже скорее ответственность накладывают. Ты становишься титулованным, получаешь деньги, медийность, но остаешься тем же человеком. Ты не должен менять отношение к людям вокруг, близким. Савелий хорошо ответил — пусть приезжает, если считает, что взял бы медаль. И забирай.



Если не можешь приехать — то не говори об этом. Или хотя бы скажи дипломатично: “Я бы навязал борьбу”. Я не люблю аргумент “на тебя дети смотрят”, под это что угодно можно подвести. Но грубо говоря, это так», — приводит слова Волкова «Спорт-экспресс».