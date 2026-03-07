Лыжник Устюгов не собирается завершать карьеру

КАЗАНЬ, 7 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов не планирует завершать спортивную карьеру, несмотря на пропуск чемпионата России. Об этом он рассказал ТАСС.
Ранее ТАСС сообщал, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе связала пропуск чемпионата России Устюговым с завершением им карьеры. При этом, она отметила, что точную причину пропуска Устюговым турнира стоит спрашивать у самого спортсмена.
«[Мотивацию выступать дальше] я ищу. Вот приехал на Казанский марафон, чтобы зарядиться положительными эмоциями, чтобы мои мысли как-то двигались уже в правильное русло, — сказал Устюгов. — О завершении карьеры я пока говорить не готов. Скажем, это небольшая пауза».
Чемпионат России проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.
Устюгову 33 года. Он является олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете. Также лыжник дважды побеждал на чемпионатах мира.