Тренер рассказал, какие травмы получила столкнувшаяся с собакой лыжница

По словам Турышева, протест подавать смысла нет. «Максимум, что сделают организаторы, — это принесут извинения, которые нас не удовлетворяют. Медаль Алине уже никто не даст, и, следовательно, это упущенная для спортсмена заработная плата. Если и подавать, то в суд на предмет упущенной выгоды и на причинение вреда здоровью — это максимум, что мы можем», — сказал тренер.