Тренер рассказал, какие травмы получила столкнувшаяся с собакой лыжница

У лыжницы Алины Кудисовой начались боли в голове и проблемы с копчиком после столкновения с собакой во время гонки на чемпионате России в Южно-Сахалинске. Об этом «Матч ТВ» рассказал главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев.
Собака выбежала на трассу во время марафона на 50 км свободным стилем на седьмом круге из тринадцати. Она бросилась под ноги лидерам гонки и сбила двух лыжниц — Кудисову и Арину Кусургашеву. Кудисова долго не могла подняться и в итоге была вынуждена сойти с дистанции. Кусургашева продолжила гонку и финишировала седьмой.
«После того как она вернулась после гонки и поехала домой, почувствовала головокружение и боли в голове. С нашим врачом она уехала в больницу, чтобы проверить свое состояние. Также есть проблема с копчиком, в связи с чем, как все видели, она хромала», — сказал Турышева.
Тренер отметил, что «тут и перелом, и сотрясение мозга может быть». «Одной такой гонкой можно закончить сезон», — добавил Турышев.
По словам Турышева, протест подавать смысла нет. «Максимум, что сделают организаторы, — это принесут извинения, которые нас не удовлетворяют. Медаль Алине уже никто не даст, и, следовательно, это упущенная для спортсмена заработная плата. Если и подавать, то в суд на предмет упущенной выгоды и на причинение вреда здоровью — это максимум, что мы можем», — сказал тренер.