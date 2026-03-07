Клебо и Сундлинг выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка мира

ТАСС, 7 марта. Норвежец Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования проходят в финском Лахти.
Клебо в финале преодолел дистанцию за 2 минуты 49,84 секунды. Второе место занял норвежец Ларс Хегген (отставание — 0,42 секунды), третье — представитель Франции Жюль Шаппа (+1,77).
У женщин спринт выиграла шведка Йонна Сундлинг, которая в финале показала время 3 минуты 7 секунд. На второй позиции расположилась ее соотечественница Линн Сван (+0,17), третьей приехала немка Колетта Ридзек (+0,84).
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не принимали участия в соревнованиях.
Клебо 29 лет, ему принадлежит рекорд по числу золотых медалей на зимних Олимпиадах (11). Также норвежец является 15-кратным чемпионом мира, на его счету пять побед в общем зачете Кубка мира и генеральной классификации многодневки «Тур де Ски». Сундлинг 31 год, она является двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира.
Этап Кубка мира в Лахти завершится 8 марта.