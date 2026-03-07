Клебо и Сундлинг выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка мира

Клебо 29 лет, ему принадлежит рекорд по числу золотых медалей на зимних Олимпиадах (11). Также норвежец является 15-кратным чемпионом мира, на его счету пять побед в общем зачете Кубка мира и генеральной классификации многодневки «Тур де Ски». Сундлинг 31 год, она является двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира.