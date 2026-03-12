Вяльбе назвала сильнейшую лыжницу России

«Алина хорошо подвела себя к чемпионату России. Там была такая трасса, что для победы нужно было быть на несколько голов сильнее соперницы. Даже если она убегала, на спусках ее догоняли, и над техникой прохождения спусков ей еще нужно поработать. Она достаточно высоко сидит, у нее своеобразная посадка», — сказала Вяльбе.