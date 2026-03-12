Вяльбе назвала сильнейшую лыжницу России

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Алина Пеклецова на сегодняшний день является сильнейшей лыжницей в России. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.
Ранее на чемпионате России Пеклецова завоевала две бронзовые медали. В общем зачете кубка страны она идет на втором месте.
«Алина хорошо подвела себя к чемпионату России. Там была такая трасса, что для победы нужно было быть на несколько голов сильнее соперницы. Даже если она убегала, на спусках ее догоняли, и над техникой прохождения спусков ей еще нужно поработать. Она достаточно высоко сидит, у нее своеобразная посадка», — сказала Вяльбе.
«Возможно, ей не хватает каких-то спринтерских качеств на финише, но такие спортсменки тоже в свое время выигрывали Олимпийские игры, чемпионаты мира, та же Тереза Йохауг. Алина работает над этим. Тем не менее я все равно считаю ее номером один в нашей команде, это будущее наших лыжных гонок», — добавила собеседница агентства.