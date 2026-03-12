Ричмонд
Вяльбе назвала сильнейшую лыжницу России

По мнению главы Федерации лыжных гонок России, ею является Алина Пеклецова.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Алина Пеклецова на сегодняшний день является сильнейшей лыжницей в России. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

Ранее на чемпионате России Пеклецова завоевала две бронзовые медали. В общем зачете кубка страны она идет на втором месте.

«Алина хорошо подвела себя к чемпионату России. Там была такая трасса, что для победы нужно было быть на несколько голов сильнее соперницы. Даже если она убегала, на спусках ее догоняли, и над техникой прохождения спусков ей еще нужно поработать. Она достаточно высоко сидит, у нее своеобразная посадка», — сказала Вяльбе.

«Возможно, ей не хватает каких-то спринтерских качеств на финише, но такие спортсменки тоже в свое время выигрывали Олимпийские игры, чемпионаты мира, та же Тереза Йохауг. Алина работает над этим. Тем не менее я все равно считаю ее номером один в нашей команде, это будущее наших лыжных гонок», — добавила собеседница агентства.

Биография Алины Пеклецовой: карьера и личная жизнь лыжницы
Российские лыжники всегда могли претендовать на медали высшего достоинства. Даже не фанатам этого спорта наверняка знакомы фамилии Устюгова, Непряевой и Большунова. Но и кроме них в России хватает талантов. Ярким примером в этом смысле является Алина Пеклецова. На взрослом уровне спортсменка ярко дебютировала в 2023 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате России. С тех пор Пеклецова — регулярный член сборной страны и кандидат на высокие места в каждой гонке.
