Объединенная федерация лыжных видов спорта получила название

В среду в Москве прошло заседание президиума ФЛГР, на котором были внесены в повестку предстоящей конференции изменения в уставе организации и утверждение его в новой редакции, а также переименование и объединение в «Федерацию лыжного спорта и сноуборда России» федераций лыжных гонок, лыжного двоеборья, прыжков на лыжах с трамплина, горнолыжного спорта, сноуборда и фристайла.