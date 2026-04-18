Олимпийский чемпион призвал наказать Губерниева за оскорбление Вяльбе: «В какой стране позволили бы такое?»

Напомним, что Губерниев ранее неоднократно позволял себе жесткие высказывания в адрес Вяльбе. Новый председатель ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев на этой неделе дал понять, что хочет помирить Губерниева и Вяльбе. «Моя задача — чтобы конфликт Вяльбе и Губерниева остался в прошлом. Хочу, чтобы вся наша совместная работа пошла на пользу», — сказал Свищев в комментарии Sport24. Он также заявил о возможном сотрудничестве с Губерниевым.
Тихонов остался недоволен подобным развитием событий.
"Это идиотизм! Кто такой Губерниев по сравнению с Вяльбе, 14-кратной чемпионкой мира? В какой стране позволили бы публично оскорблять трехкратную олимпийскую чемпионку? Елена приняла федерацию разваленной и разрушенной и вывела на ведущие позиции в мире. А мы будем мирить! Накажите того, кто оскорблял! Меня так же оскорбляли, лучшего спортсмена ХХ века. Не надо в это вмешиваться.
Губерниев не принесет лыжной федерации ничего, кроме вреда. Я профессионал и знаю, что у нас из биатлона сделали посмешище, когда начали объявлять бойкоты Тихонову. Сейчас говорят, что спортом должны управлять менеджеры — это полная безграмотность! Это старая истина: разрушим до основания, а потом построим новый мир. Все никак не можем построить. Как можно браться за все, не имея надлежащего образования?
Я бы заключил со Свищевым, Губерниевым и остальными какой-то контракт. Если они его не выполняют — в Магадан! Они не сделают ничего. Эти люди — только языком способны. Они все уже пробовали, где они проявили себя на практике? Ноль абсолютный, результата нет. А берутся за все. У нас в России самая большая проблема — это кадровая политика. Скажу, что я большего ожидал от Дегтярева", — заявил Тихонов, слова которого приводит Metaratings.ru.