«Нам надо увидеться»: Губерниев о примирении с Вяльбе

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев объявил о необходимости личной встречи с главой ФЛГР Еленой Вяльбе для восстановления отношений, передает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев объявил о необходимости личной встречи с главой ФЛГР Еленой Вяльбе для восстановления отношений, передает «Матч ТВ».

«Решение принято. Нам увидеться надо. Все стороны ждут не дождутся этого. У нас впереди очень много дел! Молодец Свищев, который все прекрасно понимает и, конечно, молодец моя подруга Елена Валерьевна», — сказал Губерниев.

16 апреля глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил, что намерен разрешить конфликт между Губерниевым и Вяльбе ради пользы лыжного спорта и сноубординга.

23 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев выдвинул Дмитрия Свищева в качестве кандидата на пост президента Объединенной лыжной федерации России. Кроме того, Свищев уже избран новым главой Ассоциации лыжных видов спорта, которую ранее возглавляла Вяльбе.