Свищев — о Губерниеве и Вяльбе: «Они прагматичные, взрослые люди, их прежние недоразумения останутся в прошлом»

Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев рассказал о скорой встрече с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и комментатором Дмитрием Губерниевым.

Источник: Sport24

Ранее Свищев выступил с инициативой разрешить конфликт между Губерниевым и Вяльбе.

"На днях мы встречаемся с Дмитрием Губерниевым и Еленой Вяльбе для обсуждения вопросов развития лыжного спорта. Главное, чтобы все были в Москве. Раньше получалось так, что в один день кто-то из них был в командировке, а другой уже я.

Поверьте мне, между ними нет каких-то серьезных разногласий. Меня не волнует то, что было раньше. Нужно заниматься тем, что будет в будущем. Я уверен, что они оба — прагматичные, взрослые люди, а их прежние недоразумения останутся в прошлом", — сказал Свищев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.