Губерниев: «Собираемся навести найти точки соприкосновения с Вяльбе. Хочу, чтобы у нас нормализовались отношения»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение наладить отношения с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе принадлежала ему. Ранее журналист нещадно критиковал трехкратную олимпийскую чемпионку в СМИ и соцсетях, призывая ее покинуть свою должность, и даже обещал баллотироваться на должность президента ФЛГР.

Источник: Sport24

На прошлой неделе новоизбранный глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил о намерении примирить Губерниева и Вяльбе. Спустя пару дней после этого комментатор сообщил о намерении помириться с президентом ФЛГР.

«Наладить отношения с Вяльбе было моей идеей. Нам же не детей вместе крестить, а заниматься развитием лыжных гонок. Мы сейчас собираемся встретиться со Свищевым, чтобы навести мосты и найти точки соприкосновения с федерацией, а дальше уже с Еленой Валерьевной.

Когда будет встреча с Вяльбе? Сейчас люди в отъездах, у всех свои дела. До лыжного сезона время есть, поэтому мы безусловно организуем эту встречу. Конечно, я бы хотел, чтобы у нас нормализовались отношения с Еленой Валерьевной. Это же была моя идея, всецело поддержания не только Свищевым, но и Вяльбе.

Как быть с высказанными словами в ее адрес? Умные люди найдут возможность найти точки соприкосновения и исправить болевые точки», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.