Губерниев: «Собираемся навести найти точки соприкосновения с Вяльбе. Хочу, чтобы у нас нормализовались отношения»

«Наладить отношения с Вяльбе было моей идеей. Нам же не детей вместе крестить, а заниматься развитием лыжных гонок. Мы сейчас собираемся встретиться со Свищевым, чтобы навести мосты и найти точки соприкосновения с федерацией, а дальше уже с Еленой Валерьевной.



Когда будет встреча с Вяльбе? Сейчас люди в отъездах, у всех свои дела. До лыжного сезона время есть, поэтому мы безусловно организуем эту встречу. Конечно, я бы хотел, чтобы у нас нормализовались отношения с Еленой Валерьевной. Это же была моя идея, всецело поддержания не только Свищевым, но и Вяльбе.



Как быть с высказанными словами в ее адрес? Умные люди найдут возможность найти точки соприкосновения и исправить болевые точки», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.