Тренировка закончилась трагедией: норвежский лыжник погиб после падения с велосипеда

Лыжная команда Mjosski, за которую выступал атлет, отреагировала почти сразу. «С глубокой скорбью мы вынуждены сообщить, что вчера в результате велосипедной аварии мы потеряли нашего замечательного Ховарда Ховде. Это невообразимо, больно и печально. Прежде всего, наши мысли сейчас с семьей, ближайшими родственниками и друзьями Ховарда. Он был замечательным парнем, который всегда защищал других спортсменов и клуб. Это огромная потеря для лыжного сообщества», — говорится в публикации.