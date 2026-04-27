Тренировка закончилась трагедией: норвежский лыжник погиб после падения с велосипеда

В Норвегии во время велотренировки разбился 26-летний лыжник Ховард Ховде. Спортсмен упал и от полученных травм скончался на месте.
«Огромная потеря для лыжного сообщества»
Трагедия произошла в субботу, 25 апреля, в коммуне Рингсакер. Ховард ехал на велосипеде в составе большой тренировочной группы, но не справился с управлением и вылетел с дороги, передает газета Dagbladet. Сообщается, что автомобили не были причастны к происшествию. Медики прибыли быстро, оказали первую помощь, однако травмы оказались слишком тяжелыми — спасти спортсмена не удалось.
Очевидцы подчеркнули: участок дороги не считался опасным, но имел плавный уклон вниз, позволяющий развивать высокую скорость. Именно это, вероятно, и сыграло роковую роль.
Лыжная команда Mjosski, за которую выступал атлет, отреагировала почти сразу. «С глубокой скорбью мы вынуждены сообщить, что вчера в результате велосипедной аварии мы потеряли нашего замечательного Ховарда Ховде. Это невообразимо, больно и печально. Прежде всего, наши мысли сейчас с семьей, ближайшими родственниками и друзьями Ховарда. Он был замечательным парнем, который всегда защищал других спортсменов и клуб. Это огромная потеря для лыжного сообщества», — говорится в публикации.
Ховде было 26 лет. Ранее он активно занимался лыжными гонками и выступал за юношескую сборную. До мирового уровня не дотянулся, однако успешно выступал на национальных стартах: в 2023 году выиграл этап Кубка Норвегии, а также завоевал бронзу в эстафете на чемпионате страны в Йёвике.
С 2024 года Ховде почти перестал выступать на профессиональном уровне: с того момента он лишь однажды вышел на старт чемпионата страны. В гонке норвежец стал 32-м.
Череда трагедий
История Ховде — не единичная. Велосипедный сезон только стартовал, но его уже омрачили несколько трагических инцидентов.
В тот же день, 25 апреля, в Бельгии автомобиль сбил тренировавшегося перед «Туром Фландрии» 21-летнего велогонщика Милана Браля — он позже умер в больнице.
Также неделей ранее серьезные травмы после падения с велосипеда получил словенский прыгун на лыжах с трамплина Роберт Краньец. Пострадавшего пришлось доставлять в больницу на вертолете. Как передает Slovenske novice, он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения: в крови спортсмена было обнаружено примерно 2,5 промилле алкоголя.
Теперь стало известно и о несчастном случае в Норвегии. Эксперт TV 2 по лыжным гонкам Петтер Скинстад добавил, что лыжное сообщество «потеряло заметную фигуру».
«Это просто ужасно для всех. Всего несколько недель назад 29-летняя лыжница Гуро Йордгейм погибла в страшной аварии в горах недалеко от Хемседала. Она значила невероятно много для многих. И вот снова удар. Конечно, это тяжело», — сказал Скинстад.
Трагедия с бывшей норвежской лыжницей Йордгейм, напомним, произошла в начале апреля — девушка погибла в результате схода лавины.
Егор Сергеев