Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терентьева родила второго ребенка

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева родила второго ребенка, сообщил в своем Telegram-канале ее супруг призер Олимпийских игр Александр Терентьев.

В ноябре Терентьева (в девичестве — Непряева) сообщила о беременности. Во вторник ее супруг опубликовал пост со словом «Ура» и эмодзи в виде сердечка. В комментариях лыжник добавил, что новорожденный весит 4,2 кг.

Пара уже воспитывает дочь Василису.

Терентьевой 30 лет. Она стала олимпийской чемпионкой в 2022 году в эстафете. Также в активе спортсменки серебряная и две бронзовые медали Игр, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, а также победа в Кубке мира и на многодневке «Тур де Ски».

Терентьеву 26 лет. Он завоевал две бронзовые медали на Олимпиаде 2022 года.