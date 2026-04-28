Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терентьева родила второго ребенка

Терентьевой 30 лет. Она стала олимпийской чемпионкой в 2022 году в эстафете. Также в активе спортсменки серебряная и две бронзовые медали Игр, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, а также победа в Кубке мира и на многодневке «Тур де Ски».