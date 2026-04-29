«Я не вправе никого судить»: Непряева — о нейтральном статусе

Российская лыжница Дарья Непряева не испытала сложностей с получением нейтрального статуса, который позволил ей принять участие в международных соревнованиях.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

«Я очень быстро получила нейтральный статус. Поэтому у меня никаких проблем не возникало, это позволило мне поехать на Кубок мира в Давос и заработать олимпийскую квоту», — сказала спортсменка.

Также она высказался о том, что некоторые атлеты, в частности, лыжница Вероника Степанова принципиально отказываются подавать заявки на нейтральный статус.

«Я ко всем отношусь с пониманием и не вправе никого судить, это точно. Каждый выбирает сам, как ему поступать», — заявила Дарья.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Лучшим результатом Дарьи на Играх стало 11-е место в марафоне, однако позже она была дисквалифицирована, так как во время смены лыж по ошибке взяла чужую пару. Самой высокой ее позицией на Кубке мира стало четвертое место в гонке с раздельным стартом в Лахти.