Бородавко: «Большунов готов вернуться на международную арену и приложит все силы, чтобы достичь прежнего уровня»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался относительно возможного участия трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в международных турнирах в следующем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

«Будет ли Большунов подавать заявку на нейтральный статус в следующем сезоне? Александр в каждом своем интервью кричал о том, что он хочет вернуться на международную арену. Он готов к этому и приложит абсолютно все силы, чтобы достичь своего прежнего уровня. Все, что будет зависеть от него как от спортсмена, он сделает максимально качественно.

Очевидно, что есть другие силы, из-за которых шанс для наших спортсменов выступать на Кубке мира составляет не 100%. В межсезонье мы будем готовиться под международный сезон. Многие мои спортсмены подавали заявки и в прошлом году. Возможно, FIS даже не будет выставлять какие-то критерии. Если рекомендации МОК будут выполнены, никаких ограничений у нас не будет.

Если понаблюдать за обстановкой в мире, сразу видны изменения. МОК теперь рекомендует допускать россиян, а на июньских выборах есть вероятность того, что Элиаш останется во главе FIS. Он заинтересован в нашем возвращении, так что это хороший знак. Без перспектив переизбрания он бы не стал идти на эти выборы. Даже норвежцы уже говорят, что российских лыжников реально не хватает», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше