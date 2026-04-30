Лыжник Большунов заявил, что хочет завоевать еще несколько титулов на международной арене

«В последние годы, когда отстранили от международных стартов, больших целей не ставил, как получится. А сейчас все же есть тенденции к допуску до международных стартов. Соревнования в России у нас развиваются с каждым годом, но хочется еще несколько титулов завоевать на международной арене, доказать, что если спортсмен сильный, то он будет сильным всегда», — цитирует спортсмена «РИА Новости».
На счету 29-летнего Большунова три золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также российский лыжник завоевал на Играх четыре серебряные и две бронзовые награды. Кроме того, Большунов является чемпионом мира 2021 года.
В прошлом сезоне Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала россиянину в участии в международных соревнованиях в нейтральном статусе.