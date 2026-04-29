Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Противники Большунова строят ему козни, заявил Васильев

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов способен триумфально вернуться на международную арену и выиграть Олимпийские игры, а те, кто этого не хотят, строят козни на последнем издыхании, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Большунов не был допущен до выступления на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В среду в рамках просветительского марафона «Знание. Первые» спортсмен заявил, что хотел бы вернуться на международную арену и завоевать там несколько титулов.

«Все эти липовые 11-кратные олимпийские чемпионы и половину своих медалей бы не завоевали, будь наш Большунов, и не только он, допущен на международную арену. Это же касается и женских лыж, да и многих других видов спорта. Но “борцы за справедливость”, то есть норвежцы и им подобные, которые мешают выступлению наших спортсменов, способных их обыграть, уже действуют на последнем издыхании. Они судорожно пытаются оттянуть наше возвращение на международную арену, строят всякие козни», — сказал Васильев.

«Но Саша еще молодой по меркам лыжных гонок, 29 лет — это ерунда. Конечно, он может и просто обязан готовиться к следующей Олимпиаде. Другое дело, что не надо распыляться на другие соревнования — Кубки мира и так далее, надо копить энергию, особенно в олимпийский сезон, чтобы подготовиться к Играм. И не сомневаюсь, что ему абсолютно по силам замечательно там выступить», — добавил собеседник агентства.

Большунову 29 лет, он выиграл три золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также российский лыжник завоевал на Играх четыре серебряные и две бронзовые награды. Кроме того, Большунов является чемпионом мира 2021 года.