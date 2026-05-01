Губерниев: «Встретимся с Вяльбе в ближайшие дни или недели. Сомневаться в этом не нужно»

«Мы встретимся с Еленой Вяльбе как только совместим графики. В этом вопросе я не вижу поводов для спешки. Планы пообщаться не изменились, просто у каждого из нас есть свои дела. Думаю, это случится в течение ближайших недель или даже дней.



Если бы от нашей встречи с Еленой Вяльбе наступил мир во всем мире, она произошла бы уже вчера. К сожалению, это не так, поэтому мы никуда не торопимся. Сомневаться в том, что это произойдет, не нужно. Все у нас под контролем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.