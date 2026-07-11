Ironman допустил до соревнований российских триатлонистов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российским триатлонистам вернули право выступать в серии соревнований Ironman в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России (ФТР).
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, а также рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.
«Ironman принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию во всех стартах серии Ironman и Ironman 70.3 в соответствии с обновленными рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские спортсмены смогут выступать во всех стартах серии Ironman и Ironman 70.3, включая чемпионат мира Ironman и чемпионат мира Ironman 70.3, в нейтральном статусе. Федерация триатлона России совместно с Министерством спорта Российской Федерации продолжает совместную работу в международном направлении и выражает благодарность команде Ironman за готовность следовать принципам справедливости», — говорится в сообщении ФТР.
Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Каждая отдельная гонка серии состоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыва на 3,86 км, заезда на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонского забега на 42,195 км). Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.