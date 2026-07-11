Ironman допустил до соревнований российских триатлонистов

«Ironman принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию во всех стартах серии Ironman и Ironman 70.3 в соответствии с обновленными рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские спортсмены смогут выступать во всех стартах серии Ironman и Ironman 70.3, включая чемпионат мира Ironman и чемпионат мира Ironman 70.3, в нейтральном статусе. Федерация триатлона России совместно с Министерством спорта Российской Федерации продолжает совместную работу в международном направлении и выражает благодарность команде Ironman за готовность следовать принципам справедливости», — говорится в сообщении ФТР.