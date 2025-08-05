Путин поздравил российских пловцов с победой на ЧМ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов с победой на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, отметив, что в комбинированной эстафете 4 по 100 метров они показали великолепный результат, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемые Мирон Александрович (Лифинцев), Кирилл Геннадьевич (Пригода), Андрей Дмитриевич (Минаков), Егор Денисович (Корнев)! Поздравляю вас с победой. Отличная подготовка и командная сплочённость помогли вам одолеть достойных соперников, показать великолепный результат в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре», — говорится в поздравлении.
Также президент пожелал спортсменам успехов, удачи и всего наилучшего.
Мужская сборная России, за которую выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егорд Корнев, с рекордным для чемпионатов мира результатом выиграла комбинированную смешанную эстафету 4 по 100 метров.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.