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Путин поздравил российских пловцов с победой на ЧМ

Путин: российские пловцы показали великолепный результат в эстафете на ЧМ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов с победой на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, отметив, что в комбинированной эстафете 4 по 100 метров они показали великолепный результат, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемые Мирон Александрович (Лифинцев), Кирилл Геннадьевич (Пригода), Андрей Дмитриевич (Минаков), Егор Денисович (Корнев)! Поздравляю вас с победой. Отличная подготовка и командная сплочённость помогли вам одолеть достойных соперников, показать великолепный результат в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре», — говорится в поздравлении.

Также президент пожелал спортсменам успехов, удачи и всего наилучшего.

Мужская сборная России, за которую выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егорд Корнев, с рекордным для чемпионатов мира результатом выиграла комбинированную смешанную эстафету 4 по 100 метров.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.