Путин поздравил российских пловцов с победой на ЧМ

«Уважаемые Мирон Александрович (Лифинцев), Кирилл Геннадьевич (Пригода), Андрей Дмитриевич (Минаков), Егор Денисович (Корнев)! Поздравляю вас с победой. Отличная подготовка и командная сплочённость помогли вам одолеть достойных соперников, показать великолепный результат в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре», — говорится в поздравлении.