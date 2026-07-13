Россияне выиграли общий зачет юниорского чемпионата Европы по плаванию

Суммарно российские спортсмены выиграли 36 медалей, что также стало наилучшим результатом. Помимо 15 золотых, на их счету 10 серебряных и 11 бронзовых наград.
Второе место в медальном зачете заняли итальянские пловцы (5−5−4), третье — представители Великобритании (5−2−7).
Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.