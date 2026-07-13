Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне выиграли общий зачет юниорского чемпионата Европы по плаванию

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские спортсмены с 15 золотыми наградами стали победителями медального зачета юниорского чемпионата Европы по плаванию, который прошел в Мюнхене.

Источник: РИА Новости Спорт

Суммарно российские спортсмены выиграли 36 медалей, что также стало наилучшим результатом. Помимо 15 золотых, на их счету 10 серебряных и 11 бронзовых наград.

Второе место в медальном зачете заняли итальянские пловцы (5−5−4), третье — представители Великобритании (5−2−7).

Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.