Мужская и женская сборные России по настольному теннису победили на Играх БРИКС

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по настольному теннису завоевали золотые медали в командных турнирах на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

В суперфинале российская мужская команда обыграла сборную Китая со счетом 3:2. В состав сборной России входили Владимир Сидоренко, Максим Гребнев, Кирилл Скачков, Лев Кацман и Никита Артеменко. Бронзовыми призерами стали команды Белоруссии и Ирана.

В женских соревнованиях россиянки в суперфинале обыграли сборную Китая со счетом 3:0. Бронзовые награды завоевали команды Индии и Ирана. В состав женской сборной России входили Элизабет Абрамян, Мария Тайлакова, Полина Михайлова, Яна Носкова и Влада Воронина.