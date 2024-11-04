В Швеции установили рекорд по продолжительности розыгрыша подачи в настольном теннисе

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Шведы Фредрик Нильссон и Эмиль Ульссон установили мировой рекорд в настольном теннисе, разыграв подачу на протяжении 13 часов, 37 минут и 6 секунд. Об этом сообщило агентство ТТ.
«Мы почти уже хотели закончить после пяти часов», — признался Ульссон.
Мяч был подан ранним утром в воскресенье, и к 21:30 прежний мировой рекорд в 13 часов 36 минут был побит. Спустя минуту Нильссон и Ульссон решили завершить матч.
«Мы оба упрямые и сумели сделать это благодаря сильному менталитету», — считает Нильссон.
Спортсмены, выступающие во втором дивизионе чемпионата Швеции, рассчитывают попасть в Книгу рекордов Гиннесса как авторы самого долгого в мире розыгрыша подачи в настольном теннисе.