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В Швеции установили рекорд по продолжительности розыгрыша подачи в настольном теннисе

Спортсмены разыгрывали подачу на протяжении 13 часов, 37 минут и 6 секунд.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Шведы Фредрик Нильссон и Эмиль Ульссон установили мировой рекорд в настольном теннисе, разыграв подачу на протяжении 13 часов, 37 минут и 6 секунд. Об этом сообщило агентство ТТ.

«Мы почти уже хотели закончить после пяти часов», — признался Ульссон.

Мяч был подан ранним утром в воскресенье, и к 21:30 прежний мировой рекорд в 13 часов 36 минут был побит. Спустя минуту Нильссон и Ульссон решили завершить матч.

«Мы оба упрямые и сумели сделать это благодаря сильному менталитету», — считает Нильссон.

Спортсмены, выступающие во втором дивизионе чемпионата Швеции, рассчитывают попасть в Книгу рекордов Гиннесса как авторы самого долгого в мире розыгрыша подачи в настольном теннисе.