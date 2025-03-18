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В Федерации настольного тенниса России готовы вернуться на соревнования на своих условиях

Генеральный директор Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев заявил, что российские спортсмены вернутся на международные соревнования на своих условиях.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

«Мы готовы и готовимся. Наши ведущие спортсмены играют, их приглашают ведущие клубы в Китае и Европе, они показывают хороший результат. Выигрывают у первой десятки, двадцатки, тридцатки европейской. Мы готовы. Как только наши уважаемые коллеги созреют, чтобы встретить нас как друзей, без ограничений, когда мы сможем общаться и работать, мы обязательно поедем. Готовимся, не отказываемся. Но как говорят наши руководители — на наших условиях», — передаёт слова Завалюева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.