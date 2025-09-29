Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

15-летнюю теннисистку дисквалифицировали за попадание ракеткой в голову другой спортсменки

Турнир проходил в Чебоксарах.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Пятнадцатилетнюю спортсменку, представлявшую Нижегородскую область на августовском турнире по настольному теннису в Чебоксарах, дисквалифицировали на полгода за попадание ракеткой в голову другой нижегородской теннисистки, выступавшей в соревнованиях для девочек возрастом до 12 лет. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Межрегиональные соревнования по настольному теннису «Будущее России. Турнир памяти ЗТР Е. М. Леонтьева» проходил в Чебоксарах с 21 по 24 августа.

Согласно документам, 15-летняя представительница Нижегородской области, раздосадованная поражением, в проходе бросила ракетку так, что та сначала попала в голову другой спортсменки, а потом отлетела в голову еще одному человеку. За эти действия главным судьей нарушительнице была показана красная карточка с дисквалификацией до конца соревнований.

В начале сентября спортивно-дисциплинарная комиссия (СДК) Федерации настольного тенниса России приняла решение применить к этой спортсменке и меру наказания в виде прямой дисквалификации сроком на 6 месяцев начиная с 3 сентября 2025 года, и меру наказания в виде условной дисквалификации сроком на 6 месяцев начиная с 4 марта 2026 года.

Также СДК дисквалифицировала на три месяца (и на шесть месяцев — условно) 15-летнего игрока из Казани, который на том же турнире в Чебоксарах после окончания встречи выбил ракетку ногой за пределы игровой площадки в сторону трибун и попал в зрителя.