Россияне не смогут выступать под флагом и гимном, несмотря на отмену отстранения в настольном теннисе

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) ответили на вопрос «СЭ» об отмене отстранения российских спортсменов в настольном теннисе.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

«Решение Европейского союза настольного тенниса от 2 и 3 марта 2022 года о запрете на демонстрацию белорусской или российской национальной символики, флагов и гимнов во время мероприятий, проводимых Европейским союзом настольного тенниса, до дальнейшего уведомления было оставлено в силе», — сообщили «СЭ» в пресс-службе суда.

16 октября CAS впервые признал дискриминационными санкции в отношении российских спортсменов. Подобная формулировка появилась в решении суда, отменившего запрет на участие россиян в турнирах Европейского союза настольного тенниса.