Россияне не смогут выступать под флагом и гимном, несмотря на отмену отстранения в настольном теннисе

«Решение Европейского союза настольного тенниса от 2 и 3 марта 2022 года о запрете на демонстрацию белорусской или российской национальной символики, флагов и гимнов во время мероприятий, проводимых Европейским союзом настольного тенниса, до дальнейшего уведомления было оставлено в силе», — сообщили «СЭ» в пресс-службе суда.