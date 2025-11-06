Путин назвал новую Академию настольного тенниса в Оренбурге замечательной

В четверг Путин в Самаре участвует в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в ходе поездки также выступит на форуме «Россия — спортивная держава» и проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.