Путин назвал новую Академию настольного тенниса в Оренбурге замечательной

В Оренбурге открылась Академия настольного тенниса (спортивный интернат для одаренных детей), реализованная в рамках проекта «Газпром — детям». Объект представил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В церемонии принял участие губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
«Рассчитываю на то, что местные власти будут содержать этот замечательный объект в надлежащем виде», — сказал российский лидер на презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в 2025 году.
Кроме того, на открытии Академии был разыгран первый мяч учениками спортивного учреждения Иваном Ворониным и Тимуром Файзуллиным.
В четверг Путин в Самаре участвует в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в ходе поездки также выступит на форуме «Россия — спортивная держава» и проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.