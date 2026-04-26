Завалюев рассказал о новшествах чемпионата России по настольному теннису

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Соревнования смешанных команд пройдут впервые в рамка чемпионата России в этом году. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев.
В 2025 году турнир смешанных команд был включен в программу Олимпийских игр 2028 года.
«На чемпионате 2026 года мы будем проводить соревнования в смешанном командном формате, когда команда состоит из мужчин и женщин. За всю историю отечественного настольного тенниса это происходит впервые, и это нововведение связано с изменением формата проведения Олимпийских игр. В 2028 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе будет дебют смешанного командного разряда. Главная особенность в том, что ни тренеры, ни спортсмены — никто ранее не участвовал в таком формате, что делает соревнования интересными вдвойне» — сказал Завалюев.
«Для зрителей предусмотрена фан-зона, в которой можно будет принять участие в мастер-классах, поиграть в настольный теннис, посетить автограф-сессии с любимыми спортсменами, сделать красивые фото на память в фотозоне. Отдельно будет организована детская зона для юных зрителей с квестами, интерактивами и развлекательной программой», — добавил собеседник агентства.
Чемпионат России пройдет с 27 апреля по 3 мая в Москве в универсальном спортивном зале «Дружба».