Сборная Казахстана с победы стартовала на чемпионате мира по настольному теннису

Команда начала выступление в столице Великобритании противостоянием с турками. Лидер сборной Казахстана, участник Олимпиады-2024 Кирилл Герасименко выиграл оба своих матча со счетом 3:0. Еще одну победу одержал Айдос Кенжигулов. Алан Курмангалиев потерпел поражение, но суммарно казахстанцы оказались сильнее — 3:1.
Национальная команда вышла в лидеры группы 11 вместе с Египтом. Также там выступают представители Таиланда. Борьбу за медали продолжат две сильнейшие сборные квартета.
Женская команда Казахстана, напротив, начала чемпионат мира с поражения. В противостоянии с бразильянками сильнее оказались соперницы — 3:1. Единственную победу среди казахстанок одержала Зауреш Акашева, которая в другом матче потерпела поражение. Также по разу проиграли Сарвиноз Миркадирова и Жанерке Кошкумбаева.
Бразильянки вышли в лидеры группы 5 вместе с чешками. Также там выступает сборная Монголии. В следующий раунде выйдут две сильнейшие команды.