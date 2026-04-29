Сборная Казахстана с победы стартовала на чемпионате мира по настольному теннису

В Лондоне стартовал командный чемпионат мира по настольному теннису. Мужская сборная Казахстана одержала победу в первом туре, передает корреспондент NUR.KZ.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Команда начала выступление в столице Великобритании противостоянием с турками. Лидер сборной Казахстана, участник Олимпиады-2024 Кирилл Герасименко выиграл оба своих матча со счетом 3:0. Еще одну победу одержал Айдос Кенжигулов. Алан Курмангалиев потерпел поражение, но суммарно казахстанцы оказались сильнее — 3:1.

Национальная команда вышла в лидеры группы 11 вместе с Египтом. Также там выступают представители Таиланда. Борьбу за медали продолжат две сильнейшие сборные квартета.

Женская команда Казахстана, напротив, начала чемпионат мира с поражения. В противостоянии с бразильянками сильнее оказались соперницы — 3:1. Единственную победу среди казахстанок одержала Зауреш Акашева, которая в другом матче потерпела поражение. Также по разу проиграли Сарвиноз Миркадирова и Жанерке Кошкумбаева.

Бразильянки вышли в лидеры группы 5 вместе с чешками. Также там выступает сборная Монголии. В следующий раунде выйдут две сильнейшие команды.