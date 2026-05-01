«Настольный теннис — это сочетание скорости, точности и интеллекта»

С 27 апреля по 3 мая в Москве в УСЗ «Дружба» проходит чемпионат России по настольному теннису — главный старт сезона и первый турнир, где будет опробован смешанный командный формат, соответствующий будущей олимпийской программе. В интервью «Известиям» президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР), заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Бабаков рассказал о росте конкуренции внутри страны, перспективах россиян на международной арене и шансах на возвращение российских флага и гимна на международных турнирах.