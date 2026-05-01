«Настольный теннис — это сочетание скорости, точности и интеллекта»

С 27 апреля по 3 мая в Москве в УСЗ «Дружба» проходит чемпионат России по настольному теннису — главный старт сезона и первый турнир, где будет опробован смешанный командный формат, соответствующий будущей олимпийской программе. В интервью «Известиям» президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР), заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Бабаков рассказал о росте конкуренции внутри страны, перспективах россиян на международной арене и шансах на возвращение российских флага и гимна на международных турнирах.
— Насколько вы довольны составом и уровнем участников чемпионата России?
— Состав участников можно оценить как конкурентоспособный. В турнире представлены как опытные игроки, формирующие основу национальных команд, так и перспективные спортсмены, которые уже демонстрируют готовность бороться за высокие позиции.
— Какие ожидания от спортсменов в этом году?
— Федерация ожидает от спортсменов высокого уровня игры, профессиональной дисциплины и психологической устойчивости. В условиях высокой конкуренции важна не только физическая форма, но и способность принимать решения. Именно это сегодня во многом определяет итоговый результат.
— Какое противостояние на чемпионате вызывает у вас наибольший интерес?
— Особый интерес среди болельщиков вызывает противостояние Владимира Сидоренко и Максима Гребнева в рамках мужского одиночного разряда. Также интригующим остается вопрос, сможет ли Элизабет Абраамян отстоять звание чемпионки России в пятый раз подряд.
— Как вы оцениваете сегодняшний общий уровень конкуренции внутри российского настольного тенниса?
— Уровень конкуренции значительно вырос. У нас есть команда профессионалов, способных бороться за победы как на отечественной, так и на международной арене. Наши спортсмены неоднократно это доказывали. Это результат системной работы: развития молодежного спорта, укрепления тренерского состава и модернизации инфраструктуры.
— Чем предстоящий чемпионат России по настольному теннису будет отличаться от предыдущих?
— Ключевое отличие — внедрение смешанного командного разряда. Это шаг в сторону синхронизации с международной повесткой и олимпийской программой, а также инструмент повышения интереса к соревнованиям.
— Смешанный командный разряд делает соревнование более интересным для спортсменов и тренеров?
— Стоит понимать, что для наших тренеров и спортсменов это абсолютно новый формат. Этот факт делает соревнование более динамичным и стратегически насыщенным. Он требует от спортсменов и тренеров гибкости, командного взаимодействия и быстрой адаптации к условиям.
— Как за последние 10 лет изменился уровень развития настольного тенниса в России?
— За этот период произошли системные изменения. Усилена структура соревнований, улучшена инфраструктура и доступность спорта, увеличено количество участников в массовом сегменте.
— Когда вы последний раз сами брали ракетку в руки? С кем играли?
— Последний раз — на открытии Центра настольного тенниса в Химках. Такие мероприятия важны не только с организационной точки зрения, но и как возможность лично вовлечься в процесс.
— Если бы вы сами покупали билет как зритель, чью пару точно бы не пропустили?
— Здесь сложно выбрать кого-то одного. Я бы точно купил билет на финал командного турнира, где определяются победители смешанных командных соревнований. Тем более сложно что-либо спрогнозировать из-за непредсказуемости нового разряда.
— Как сегодня развивается инфраструктура настольного тенниса в регионах?
— Развитие инфраструктуры остается одним из ключевых приоритетов. Реализуются проекты по созданию специализированных центров, модернизируются существующие площадки. Основная задача — обеспечить доступность и качественные условия для тренировок и соревнований на региональном уровне.
— Какой вы видите потенциал развития настольного тенниса в России?
— Он остается высоким как в профессиональном, так и в массовом сегменте. Рост числа занимающихся, расширение географии соревнований и развитие инфраструктуры формируют устойчивую основу для дальнейшего движения вперед.
— Растет ли, на ваш взгляд, интерес к настольному теннису среди любителей?
— Безусловно. Мы видим, как всё больше людей начинают увлекаться настольным теннисом, а мы в свою очередь делаем всё для доступности нашего спорта.
— Какие качества сегодня особенно важны для того, чтобы российские спортсмены могли успешно конкурировать на международном уровне?
— Терпение, настойчивость и психологическая устойчивость — все эти качества сегодня играют ключевую роль. Также важно постоянное совершенствование своих навыков и игровой опыт с различными по уровню и стилю игры спортсменами.
— С чем связаны основные расходы федерации?
— Основные расходы связаны с подготовкой и участием сборных команд, проведением всероссийских соревнований, развитием региональной инфраструктуры, а также поддержкой массового и детско-юношеского спорта.
— В прошлом году изменилась система распределения дополнительных средств в спорте. Это повлияло на возглавляемую вами федерацию?
— Да, внедрение новой системы сделало процессы более прозрачными и эффективными. Теперь больше средств поступает на развитие молодежных программ, обучение тренеров и развитие региональных центров.
— Как складывается международная практика у российских игроков? Насколько часто удается участвовать в турнирах?
— Наши спортсмены активно участвуют в международных соревнованиях, успешно выступают на мировых турнирах и привозят медали. Например, в 2026 году Элизабет Абраамян выиграла одиночный разряд и вместе с Марией Панфиловой завоевала золото в парном разряде на турнире WTT Contender в Тунисе. Также Никита Артеменко одержал победу в финале WTT Feeder Cappadocia в Турции. Эти результаты стали показательными с точки зрения конкурентоспособности российских спортсменов на международном уровне.
— Насколько реалистична перспектива возвращения полноценного участия под национальным флагом?
— Я уверен, что при системной работе эта перспектива вполне достижима. Важен правильный баланс между спортом, политикой и международной дипломатией.
— Есть ли ощущение, что диалог в международной спортивной среде постепенно расширяется?
— Да, мы видим интерес к сотрудничеству, обмену опытом и развитию России как спортивной страны. Это позитивные тенденции, над которыми мы продолжаем работать. Например, российских игроков в настольный теннис очень тепло принимали на сборах в КНДР, создав для них все необходимые условия, а до этого наши спортсмены были на сборах в Китае.
— В 2028 году предстоит переизбрание президента ФНТР. От чего будет зависеть ваше решение выдвигаться снова?
— Мое решение будет зависеть от общего развития российского настольного тенниса, оценки моей эффективности и доверия со стороны спортсменов и профессионального сообщества. Главное — желание продолжать дело на благо спорта, работать ради развития нового поколения.
— В чем видите главное преимущество настольного тенниса как вида спорта?
— Это сочетание скорости, точности и интеллектуальной составляющей. При этом он остается доступным и универсальным видом спорта, что обеспечивает его устойчивое развитие.
Алексей Фомин