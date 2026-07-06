Наш теннисист устроил сенсацию в США. Сидоренко — первый за 19 лет из России в топ-20 мирового рейтинга

Россия в настольном теннисе была отстранена от соревнований за границей гораздо меньшее количество времени, чем во многих других видах спорта, а на клубном уровне в разных странах игроки вообще выступали все время без ограничений.
Когда Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил свои рекомендации и дал возможность федерациям самим решать вопросы с россиянами, Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла их во внимание и разрешила нашим соревноваться.
И только Европейский союза настольного тенниса (ETTU) пошел наперекор. За это и нарвался на проблемы репутационного характера. Спортивный арбитражный суд осенью 2025 года признал запрет на участие россиян в соревнованиях под эгидой организации дискриминацией. Это решение стало первым, когда суд встал на сторону наших спортсменов.
Активно на разного рода турнирах наши теннисисты пока не играют, но точечно все же посещают соревнования. В это время Федерация настольного тенниса России (ФНТР) работает над вопросом о полноценном допуске.
«Несмотря на то, что наши спортсмены участвуют в международных соревнованиях, пока мы допущены не ко всем турнирам и продолжаем выступать в нейтральном статусе.
Мы работаем в этом направлении и поддерживаем контакты с руководством Международной федерации настольного тенниса и Европейского союза настольного тенниса, чтобы в перспективе стать полноправными участниками всех мероприятий под эгидой этих организаций.
Допуск на турниры основывается на результатах спортсмена в России, его физической и эмоциональной подготовке.
По поводу наших спортсменов: в 2026 году Элизабет Абраамян выиграла одиночный разряд и вместе с Марией Панфиловой завоевала золото в парном разряде на турнире в Тунисе. Этот результат стал показательным с точки зрения конкурентоспособности российских спортсменов на международном уровне», — сказал президент ФНТР Александр Бабаков ТАСС.
Помимо турнира в Тунисе, на котором россияне выступили впервые за 4 года под эгидой World Table Tennis (как WTA и ATP в большом теннисе), случился в 2026 году для нашего настольного тенниса и еще один большой успех в США.
Владимир Сидоренко на соревнованиях United States Smash в Лос-Анджелесе сенсационно дошел до финала. В полуфинале он победил серебряного призера Олимпиады-2024 из Швеции Трулса Мерегорда, отыгравшись со счета 1:3. В финале россиянин встретился с серебряным призером чемпионата мира-2026 из Японии Соре Мацусиме. Ему он проиграл (2:4), но радоваться Сидоренко все равно есть чему.
Во-первых, 24-летний призер чемпионата Европы вернулся на международные старты. Год назад он выиграл золото Универсиады, но то студенческие соревнования, а это крупный турнир с участием топов с призовым фондом 1,55 млн долларов.
— 4 года я не мог выступать на международных турнирах. Вы же знаете, мы были отстранены… Когда я спал, мне снилось что играю на больших соревнованиях и побеждаю. Но просыпался и понимал: это невозможно. И вот я здесь…
Во-вторых, первая ракетка России и многократный чемпион страны после своего успеха в США стал первым из наших игроков, кто вошел в топ-20 мирового рейтинга. Последний раз подобное удавалось Алексею Смирнову в 2007 году.
И, в-третьих, теперь Сидоренко, возможно, так вдохновится, что у России появится мировая звезда настольного тенниса.
Виктория Дмитриева