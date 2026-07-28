Россияне завоевали два золота на турнире по настольному теннису в Ташкенте

В финале одиночного разряда Евгений Тихонов обыграл француза Эстебана Дорра со счетом 3−1 (12:10, 7:11, 11:6, 12:10). В мужском парном разряде Лев Кацман и Максим Гребнев в решающей встрече одержали победу над представителями Казахстана Кириллом Герасименко и Искандером Харки со счетом 3−0 (12:10, 11:7, 11:5).