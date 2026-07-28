Россияне завоевали два золота на турнире по настольному теннису в Ташкенте

В финале одиночного разряда Евгений Тихонов обыграл француза Эстебана Дорра со счетом 3−1 (12:10, 7:11, 11:6, 12:10). В мужском парном разряде Лев Кацман и Максим Гребнев в решающей встрече одержали победу над представителями Казахстана Кириллом Герасименко и Искандером Харки со счетом 3−0 (12:10, 11:7, 11:5).
В женском парном разряде россиянки Влада Воронина и Валерия Щербатых завоевали серебряные медали, уступив в решающей встрече представительницам Тайваня со счетом 1−3 (1:11, 8:11, 11:8, 8:11). В смешанном разряде Кацман и Мария Тайлакова проиграли в финале турецкой паре со счетом 2−3 (11:5, 8:11, 11:13, 11:8, 5:11).
Ранее Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сообщила РИА Новости, что с 28 июля начнет допускать россиян к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном. 17 июля ограничения снял Европейский союз настольного тенниса (ETTU).