Линетт сыграет против Соболенко во втором круге турнира WTA в Мадриде

Сегодня в поединке первого раунда полька победила итальянскую теннисистку Элизабетту Коччаретто (54) — 3:6, 6:4, 6:4. Встреча Линетт со второй ракеткой планеты запланирована на 26 апреля. Арина Соболенко является двукратной победительницей этого турнира: год назад она обыграла в финале польку Игу Свентек, а в 2021 году выиграла у австралийки Эшли Барти.



Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко (26) также стартует с 1/32 финала, где завтра ее соперницей будет представительница Германии Татьяна Мария (67), которая в первом круге одолела американку Пейтон Стернс (87) — 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (7:5). В Мадриде Азаренко дважды становилась победительницей в парном разряде (2011, 2023).



Турнир на открытых кортах испанской столицы финиширует 5 мая, чемпионка заработает 1000 рейтинговых очков и 963 тыс. евро.